مفوضية العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: عرض إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا

قالت المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة توتر تزداد مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن هناك تحركات تركية تقلق دول الاتحاد، لاسيما في منظمة شرق المتوسط وليبيا.

وأضافت في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، سيقوم بتحضير مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية ضد تركيا لعرضها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يعقد في برلين قبل نهاية الشهر الجاري، قائلة إن هذه الإجراءات ستكون رد فعل أوروبي على التحركات التركية غير القانونية وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا بناء على طلب قبرص.

وأشارت إلى أن التحركات التركية في شرق المتوسط وليبيا تضر بالمصالح الأوروبية، وهناك أيضًا أضرار أمنية، مستطردة: «على تركيا أن توضح موقفها من عدة أمور إن أرادت أن تستعيد الثقة الأوروبية التي فقدتها».

وذكرت أن التحركات التركية أحادية الجانب في شرق المتوسط تتعارض بوضوح مع المصالح الأوروبية و الحقوق القانونية للدول الأعضاء، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي.