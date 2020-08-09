قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تتدخل في شؤون لبنان حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم» مساء السبت، أن مصر أقرب دولة للبنان، مؤكدًا أنه واجه حالة من الهجوم الشديد بعد إعلانه التبرع للبنان بمليون دولار.

وتابع: «قال البعض إني أخطط لإعادة التعمير في بيروت، بينما كان من رأي البعض أن مصر أحق بهذا التبرع».

وأشار إلى أن هذه لسيت المرة الأولى التي يُهاجم فيها، موضحًا أنه واجه نفس الهجوم في بداية أزمة كورونا، حين دعا المواطنين لمواصلة العمل وعدم التوقف، متابعًا أن شركاته أجرت مسحات لكل العاملين بها للاطمئنان على سلامتهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تعقيم المكاتب و ارتداء الكمامة.

وذكر أنه لا ينوي التدخل في السياسة مرة أخرى، مُشيرًا إلى أن الهدف من تجربته الأولى من خلال تأسيس حزب المصريين الأحرار هو مقاومة الاتجاه المُتطرف.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158شهيدًا و6000 جريح حتى الآن.

وتعبيرا عن غضبهم بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء، خرج آلاف المحتجين في وسط بيروت للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها. ووقعت اشتباكات حادة بين المتظاهرين والقوى الأمنية أدت لوقوع أكثر من 100 جريح، كما أعلنت القوى الأمنية عن مقتل عنصر من عناصرها نتيجة الاشتباكات. إلى ذلك اقتحم عدد من المحتجين مراقف عدة كان أبرزها وزارة الخارجية اللبنانية.