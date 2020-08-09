الحكومة السورية: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إنه تم تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1188 حالة.

وأضافت الوزارة تم تسجيل حالتي وفاة ما يرفع عدد المتوفين إلى 52 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها ليرتفع العدد الكلي إلى 101 حالة، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.