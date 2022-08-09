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موريتانيا تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 7:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 7:43 م

أعلن البنك المركزي الموريتاني، اليوم الثلاثاء، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس.

وأوضح البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن رفع سعر الفائدة جاء في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن تبعات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وبموجب القرار الجديد يرتفع سعر الفائدة من 5% التي استقر عندها منذ 24 مارس 2020 إلى 7% حالياً.

ويجعل رفع سعر الفائدة للبنوك عملية الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للأفراد والشركات، في مقابل تحفيزهم لإيداع الأموال من أجل الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، وهو ما يتوقع أن يسهم في خفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تخفيف تضخم الأسعار.

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