20 مرشحا يخوضون انتخابات الرئاسة في النمسا 9 أكتوبر المقبل

يخوض 20 مرشحا انتخابات الرئاسة في النمسا في 9 أكتوبر المقبل يتقدمهم الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين، والذي قضى ست سنوات في منصبه ويحق له التجديد لفترة أخرى.

وذكر بيان للهيئة العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن كل مرشح يجب أن يحصل على توكيلات على الأقل من 6 آلاف ناخب قبل حلول 2 سبتمبر المقبل.

وأوضح البيان أن آخر المعلنين عن ترشحهم كان والتر روزنكرانز مرشح حزب الحرية – ثالث أكبر الأحزاب النمساوية.

وقال روزنكرانز - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن الحصول على التوكيلات المطلوبة لا يمثل أية مشكلة له، مشيرا إلى أنه سيعمل بمعزل عن حزب الحرية وشئونه الداخلية ولن يكون لرئيس الحزب هربرت كيكل أي تأثير عليه.

ودعا المرشح إلى إلغاء تدابير مكافحة وباء كورونا كما دعا إلى مساعدات سريعة غير بيروقراطية للسكان، مشيرا إلى أنه، في الشأن الخارجي، يعتبر أي عقوبات على روسيا تلحق أضرارا واسعة بالنمسا.