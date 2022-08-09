تعطل موقع البرلمان الفنلندي بسبب ما يعتقد أنه هجوم إلكتروني

تعطل الموقع الإلكتروني للبرلمان الفنلندي بشكل مؤقت؛ بسبب ما يعتقد أنه هجوم إلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وكتب مديرو البرلمان على تويتر أن موقع البرلمان تعرض لهجوم تسبب في وقف الخدمة، ومنع المستخدمين من الوصول إلى الموقع.

ويعمل المتخصصون في مجال الأمن الإلكتروني حاليا على تقليص الضرر الذي سببه الهجوم الذي وقع الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت جرينتش).

وقالت شبكة "واي ال إي" الفنلندية إن قراصنة روس هم الذين نفذوا الهجوم، مشيرة إلى منشور على تطبيق تليجرام، كتبت فيه مجموعة القرصنة الروسية "نو نيم 057 (16)" إنها قررت القيام بـ"زيارة ودية" لجارتهم فنلندا التي ترغب بشدة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).