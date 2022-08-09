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مصر
إجراءات الحماية الاجتماعية.. متحدث الوزراء: بيع الكراتين الغذائية للأسر المحتاجة بـ50 جنيها فقط
متحدث الوزراء: خطة ترشيد الاستهلاك في مصر لا تختلف عما تفعله ألمانيا والدول الكبرى
ضمن مبادرة حياة كريمة.. وزيرة الهجرة تروي حكاية سنبل
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر
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موريتانيا تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%
الأرجنتين تعرض على الدائنين مبادلة جزء من ديونها
تعطل موقع البرلمان الفنلندي بسبب ما يعتقد أنه هجوم إلكتروني
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ألميدا يعلن تشكيل فاركو أمام البنك الأهلي
بنزيما: نريد العودة بكأس السوبر الأوروبي إلى مدريد.. وهذا تعليقي بشأن الكرة الذهبية
عودة شيكابالا.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة
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فن
سارة سلامة تنضم لأبطال مسلسل «الونش»
ميرهان حسين تستعد لتصوير فيلمها الجديد «اتنين للإيجار» السبت المقبل
فيلم تسليم أهالي يواصل صدارة شباك التذاكر بـ6 ملايين جنيه
فيديو.. أنغام تطرح أحدث أغنياتها «عارفة قيمتي»
مال وأعمال
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مواطن
هبوط الجنيه يدعم استمرار عروض الاستحواذ على الشركات المصرية بالبورصة
9 أغسطس 2022.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم
تحت رعاية إيتيدا.. شركة «أدفانسيس» تبدأ تشغيل أول مركز للحلول الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا
حوادث وقضايا
حبس شاب أطلق النار على صديقه في المنيا 4 أيام
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة قتل طالبة إعلام الشروق سلمى بهجت بالزقازيق
بينهم سيدتان.. 4 أشخاص وراء مقتل مواطن في التجمع الخامس
ضرب طليقته بسبب تيك توك.. كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة من زوجها السابق
تليفزيون
الإسكان: خطة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة لن تؤثر على جودة الحياة
الليلة.. برنامج واحد من الناس يعيد إذاعة آخر لقاء تليفزيوني للفنانة الراحلة رجاء حسين