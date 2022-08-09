توصل علماء من جامعة " ميشيجان " الأمريكية أن البيتزا جاءت على رأس قائمة الأطعمة الأكثر إدمانًا وأن جبن الموتزاريلا الذي يوضع على سطحها يسبب إدمانا مثل إدمان المخدرات.

و قام الباحثون فى هذه الدراسة، التي نشرت نتائجها في عدد أغسطس من مجلة "بلس وان" الطبية، بفحص سبب كون بعض الأطعمة أكثر إدمانا من غيرها، وقاموا باختيار أكثر من 500 طالب جامعي وحددوا الأطعمة المسببة للإدمان بإستخدام مقياس " Yale Food Addiction Scale ، المصمم لقياس ما إذا كان شخص ما لديه إدمان على الطعام.

ووجد الباحثون أن بعض الأطعمة تسبب الإدمان بسبب طريقة معالجتها، فكلما زادت معالجة الطعام ودهونه، زاد إرتباطه بسلوكيات الأكل التي تسبب الإدمان، ولهذا السبب جاءت البيتزا على رأس قائمة الأطعمة الأكثر إدمانا.

ويرى الفريق البحثي أنه إلى جانب أن البيتزا تعد أحد الوجبات الأساسية للأطفال وطلاب الجامعة والبالغين، إلا أن هناك سببا علميا قد يجعلنا جميعا نحبها ، و يتعلق ب " الجبن" ، وأشاروا إلى أن " الجبن" يسبب الإدمان بشكل خاص بسبب مكون يسمى " الكازين" المتواجد في جميع منتجات الألبان، حيث يطلق مكون " الكازين" أثناء الهضم مواد أفيونية تسمى " الكازومورفين".

وأوضح الباحثون أن " الكازومورفين" يلعب على مستقبلات "الدوبامين" ليثير بدوره الإدمان لتناول المزيد من الجبن.

وشدد الباحثون على أن دراستهم تقدم دليلا على أنه ليست كل الأطعمة تسهم بشكل متساو في سلوك الأكل الشبيه بالإدمان، ويبدو أن الأطعمة المعالجة بشكل كبير، والتى قد تشترك فى خصائص مع العقاقير المخدرة مرتبطة بشكل خاص ب " إدمان الطعام " .