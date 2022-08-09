تموين مطروح: ضبط 29 مخالفة متنوعة

قال حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح، إنه تم ضبط 29 مخالفة تموينية متنوعة، أبرزها ضبط كمية كبيرة من الأقماح بلغت 26.180 طن قمح، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مخالفات أخرى متنوعة، منها ضبط أجولة نخالة خشنة معبأة بدون بيانات.



وأوضح مدير مديرية تموين مطروح، أن ذلك فى إطار تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمدن ومراكز المحافظة.



كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه باستمرار الجهود لضبط الأسواق بمدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة والمرور الدوري والمفاجئ، لمتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.