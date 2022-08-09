لندن تقدم البراهين والحجج الخطية في قضية الاستفتاء على استقلال إسكتلندا

قدمت الحكومة البريطانية براهينها وحججها الخطية في قضية ربما تسمح للبرلمان الإسكتلندي بسن تشريع لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال عن بريطانيا.

وأحالت دوروثي باين المحامية الإسكتلندية البارزة، وهي ابرز مستشار قانوني للحكومة الإسكتلندية، قضية إمكانية إجراء استفتاء إلى المحكمة العليا الشهر الماضي من أجل تحديد ما إذا كان الاستفتاء، يأتي في إطار السلطة أو الأهلية التشريعية للبرلمان الإسكتلندي.

ومن المقرر الاستماع إلى الحجج الشفهية في القضية في أكتوبر المقبل، إلا أن المحامي العام عن إسكتلندا اللورد ستيورات قدم القضية ضد مشروع القانون معتبرا أنه يأتي في إطار الأهلية التشريعية للبرلمان في هوليرود اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم حكومة المملكة المتحدة "الناس في مختلف أنحاء إسكتلندا يرغبون في تعاون حكومتيهما بشأن قضايا تهمهم هم وعائلاتهم، وليس الحديث عن استفتاء ثان عن الاستقلال".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدثة قولها "قدمنا اليوم قضيتنا المكتوبة إلى المحكمة العليا، وفقا للجدول الزمني".

وأضافت "فيما يتعلق بمسألة الأهلية التشريعية، رؤية حكومة المملكة المتحدة لا تزال هي أن سن تشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال سيكون خارج الأهلية التشريعية للبرلمان الإسكتلندي".