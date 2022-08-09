قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قبل قليل إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي"أي" لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب تمثل خطوة كبيرة، مشددة على أنه حتى الرئيس السابق ليس فوق القانون.



وهاجمت بيلوسي خلال مشاركتها في برنامج "توداي شو" الأمريكي، تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين مكارثي بشأن أن الجمهوريين سيحققون مع وزارة العدل بشأن المداهمة إذا أصبح رئيسا للمجلس في يناير، قائلة: "كل ما يقوله الزعيم (مكارثي) عاطل عن العمل"، مؤكدة أن الديموقراطيين سيفوزون بالأغلبية في المجلس مرة أخرى.



وأضافت بيلوسي: "لكن مع ذلك، نحن نؤمن بسيادة القانونهذا ما تدور حوله بلادنا". وتابعت: "لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الولايات المتحدة أو الرئيس السابق"، وفقا لصجيفة "جارديان" البريطانية.



وكان ترامب قد ذكر أمس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منزله في ولاية فلوريدا، لكنه لم يكن في المنزل وقت عملية التفتيش.