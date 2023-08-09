محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجري تطويره على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منه، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من (باب 1 حتى باب 3).

ورافق "الغضبان"، خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد فواز رئيس حي الشرق، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

واستعرض المحافظ المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير المرحلة الثانية بالممشى، والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال كافة.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

وشدد على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية، والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات.