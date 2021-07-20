 العثور على جثة عامل متحللة في دمنهور - بوابة الشروق
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العثور على جثة عامل متحللة في دمنهور

خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 11:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 11:10 م

عثر أهالى منطقة الرحباية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على جثة عامل متحللة، بعد انبعاث الروائح الكريهة بمكانها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بعثور أهالي منطقة الرحباية على جثة عامل جراء انبعاث روائح كريهة، وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لعامل يدعى «فؤاد. أ. ال»، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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