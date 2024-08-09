مقتل 10 أشخاص على الأقل بعد هجوم صاروخي روسي شرق أوكرانيا

ذكرت السلطات اليوم الجمعة أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون، في هجوم صاروخي روسي، على مدينة "كوستيانتينيفكا" بشرق أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تلجرام "هجوم من قبل إرهابيين روس على سوبرماركت ومكتب بريد. الأشخاص تحت الأنقاض".

وأضاف أن عمليات إنقاذ مستمرة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وقالت وزارة الداخلية إن حريقا اندلع على مساحة تقدر بنحو ألف متر مربع. وتقع بلدة "كوستيانتينيفكا" على بعد أكثر من عشرة كيلومترات من خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية.

كانت أوكرانيا قد ذكرت في وقت سابق أنها نفذت هجوما بطائرات مسيرة على مهبط طائرات عسكري في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا، لتوسع بذلك نطاق هجماتها على الأراضي الروسية لليوم الرابع على التوالي.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في كييف، اليوم الجمعة، عبر تطبيق تليجرام، إن القصف طال منشأة بالمطار يتم فيها تخزين القنابل الانزلاقية التي تستخدمها روسيا لاستهداف القوات والمدن الأوكرانية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال حاكم ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، على قناته عبر تطبيق تليجرام إن تسعة أشخاص أصيبوا وتم وقف وسائل النقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة، وتقع بين موسكو والحدود الروسية مع أوكرانيا.

وكانت قوات أوكرانية قد شنت هجوما على منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا وتشير تقارير إلى تقدم القوات الأوكرانية رغم القتال العنيف.