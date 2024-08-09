ضبط 4 متهمين باختطاف شاب وطلب فدية بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية من ضبط 4 أشخاص بالمنوفية بتهمة اختطاف شاب ومساومة أهليته لدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (عاطل) عن مسكنهما مُستقلاً دراجته النارية وبالإتصال على هاتف المتغيب فوجئ بتجاوب أحد الأشخاص معه وطلب منه (200 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح نجله.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة المركز ، و تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى حدائق الموالح بدائرة مركز شرطة الباجور. وباستهدافهم وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين، الحشيش"، بندقية خرطوش، فرد محلى، طلقات).. وإعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث استقلوا سيارة ملاكى "مستأجرة" وتوجهوا لمكان تواجد المجنى عليه وقاموا باستيقافه حال سيره بالدراجة النارية بطريق ترابى وإختطافه والاستيلاء على الدراجة خاصته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.