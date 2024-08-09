المستشار الألماني يعلن دعمه لدعوة قادة مصر وأمريكا وقطر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، دعمه لدعوة قادة مصر وأمريكا وقطر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، وفق لخبر عاجل أفادته قناة «القاهرة الإخبارية».

أعرب قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن دعمهم لزعماء مصر والولايات المتحدة وقطر، الذين أصدروا بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن (الأسرى) والمعتقلين لوقف معاناة أسرهم.. وأكد قادة مؤسسات أوروبا في الوقت ذاته، دعمهم الكامل للوساطة المصرية القطرية الأمريطية.

وكتب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل - على منصة (إكس) - "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في دعوتهم إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن (الأسرى) دون تأخير".

وأضاف: "نؤكد - مجددا - دعمنا الكامل لوساطتهم لإنهاء حلقة المعاناة التي لا تطاق. كما أن الاتفاق سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي".

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نحن في حاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة الآن، باعتبار أن ذلك الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأرواح، واستعادة الأمل في السلام، وتأمين عودة الرهائن".

وقالت "أؤيد - بقوة - الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر؛ للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار الذي تحتاج إليه المنطقة".