الحكومة اليمنية: الحوثيون استهدفوا أحياء سكنية في مأرب بـ16 صاروخا ومقذوفا

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أعلن المكتب الإعلامي بمحافظة مأرب اليمنية، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثي استهدفت أحياء سكنية في مدينة مأرب بـ9 صواريخ باليستية و7 مقذوفات أخرى.

وقال المكتب، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن استهداف الأحياء السكنية يمثل ما وصفه بـ"انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية" التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وحذر من استمرار الحوثيين في استهداف المناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ الباليستية والمقذوفات، معتبراً أن ذلك يمثل تصعيداً يهدد حياة المدنيين وسلامتهم.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الهجمات، واتخاذ إجراءات لوقف استهداف المدنيين ومحاسبة المسئولين عنها.

فيما أفاد الجيش اليمني، بأنه نفذ أكثر من 1250 عملية استهداف خلال الساعات الـ24 الماضية ضد مواقع وقدرات عسكرية للحوثيين في مختلف الجبهات.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن "تحييد نحو 700 عنصر من الحوثيين"، إلى جانب تدمير وإعطاب أكثر من 150 آلية وعربة عسكرية، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.