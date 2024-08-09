قناة إسرائيلية: موافقة نتنياهو على استئناف المفاوضات سببها ضغط أمريكي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استئناف المفاوضات لإنجاز صفقة التبادل سببها ضغط أمريكي.

وكان بيان مصري قطري أمريكي مشترك دعا، أمس الخميس، إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس الجاري في القاهرة أو الدوحة، مؤكدا أن هذه الدول على استعداد، من موقعها بصفتها وسطاء، لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ.

وشدد البيان على أن الوقت قد حان لوضع حد، وبصورة فورية، للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم عبر الانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة أنها سعت لأشهر من أجل التوصل إلى اتفاق يوجد الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ.

وبعد إصدار البيان المشترك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في اجتماع في 15 أغسطس في المكان الذي يُتفق عليه لتحديد بنود وإطار الاتفاق.