«الحقائق التي نحتفظ بها» لكامالا هاريس تتصدر قوائم أمازون للكتب الأكثر مبيعا

تصدرت مجموعة أعمال نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، كامالا هاريس، قوائم "أمازون" للكتب الأكثر مبيعًا مؤخرًا؛ لاسيما مع أخبار انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي، وإصدار الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، كتابًا جديدًا شرح فيه خطته الانتخابية، وفتح فيه النار على إدارة جو بايدن وأعوانه بما فيها نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقد بدأ نجم "هاريس" في السطوع مؤخرًا بعد أخبار انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024 وتأييده لـ "هاريس" كمرشحة للحزب الديمقراطي، وفي الأيام التي تلت إعلان "بايدن" لذلك الأمر، شهد الديمقراطيون حملات الدعم وجمع التبرعات والحصول على التأييدات وأصوات الحلفاء السياسيين لصالح نائبة الرئيس التي تستعد لمواجهة شرسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر نوفمبر المقبل.

وقد رافق تلك الحملات ارتفاع ملحوظ في مبيعات كتاب مذكرات السياسية الأمريكية - والذي أصدرته في الأصل عام 2019 عبر دار نشر "بنجوين" - بعنوان «الحقائق التي نحتفظ بها» وأفادت شركة "أمازون" أن الطلبات على كتاب مذكرات "هاريس" ارتفع بنسبة 60378% على مدار الأسبوع الماضي، وأصبح الكتاب الآن يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على أمازون.

وسردت نائبة الرئيس "هاريس" عبر صفحات الكتاب قصة حياتها ونشأتها كابنة لأبوين مهاجرين من الهند وجامايكا، وشاركت مع القراء أبرز الدروس الحياتية التي تعلمتها حول العدالة الاجتماعية والمبادىء أثناء نشأتها في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، نقلًا عن موقع "رولينج ستون" الإخباري

كما أصدرت "هاريس" نسخة خاصة بالقراء الصغار من كتابها، وهي مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، وتتصدر هذه النسخة حاليًا قائمة السير الذاتية للمراهقين على موقع "أمازون"، حيث وصفها المراجعون بأنها "نسخة أيسر في القراءة" من النسخة الأصلية.

ووصفت دار النشر الكتاب بـ "المؤثر" و"الملهم" الذي يشجع الأطفال والمراهقين على أن يصبحوا قادة في حياتهم الخاصة من أجل إعدادهم لدور القيادة في المستقبل، ويُظهر لنا أنه بالعزيمة والمثابرة تصبح كل الأحلام ممكنة.

ونتعرف من خلال صفحات كتاب المذكرات عن تفاصيل حياة نائبة الرئيس الخاصة حيث وُلِدت في منطقة أوكلاند بولاية كاليفورنيا في أكتوبر من العام 1964، وبعد طلاق أبويها سافرت مع أمها إلى كندا، ثم إلى الدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة "هوارد" في الولايات المتحدة.

وتحدثت عبر صفحات الكتاب عن تأثرها البالغ في حياتها ودراستها بالأب المؤسس للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن، وقالت إن أجندتها الانتخابية تضم حلول فعالة لأزمة إدمان الأفيون التي تجتاح الولايات المتحدة، وأيضًا المناداة بحقوق المرأة؛ لا سيما حق المرأة في الحصول على أجر مكافىء للرجل في العمل، والسماح بالإجهاض الآمن والقانوني كما أسمته كحق أساسي ودستوري.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى قول الحقيقة: أن العنصرية والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية ومعاداة السامية حقيقية واقعة في هذا البلد، ونحن بحاجة إلى مواجهة تلك الحقائق من أجل التغلب عليها"، وقالت إن النظام الأمريكي الحالي لا يخلو من الظلم لا سيما في التعامل مع ملف اللاجئين والعنصرية القائمة حتى وقتنا هذا.

وتابعت: "هناك العديد من الصراعات الجارية في هذا البلد - ضد العنصرية والتمييز على أساس الجنس، وضد التمييز على أساس الدين والأصل القومي والتوجه الجنسي، وكل صراع من تلك الصراعات فريد من نوعه، وكل منها يستحق اهتمامه وجهده الخاص"، نقلًا عن موقع "ياهو" الإخباري.

جدير بالذكر أنه صدر ل "هاريس" في السابق عدة مؤلفات، نذكر منها: «الأبطال الخارقون في كل مكان » وهو كتاب موجّه للأطفال صدر عام 2021 وعاد حاليًا إلى قائمة السير الذاتية السياسية للأطفال الأكثر مبيعًا على "أمازون" وهو مستوحى من طفولة "هاريس" وحبها للأبطال الخارقين، وكتاب «ذكاء فوق الجريمة: خطة المدعي العام المحترف لجعلنا أكثر أمانًا» ، وقد كتبت "هاريس" هذا الكتاب أثناء عملها في وظيفة المدعي العام في سان فرانسيسكو عام 2009، وهو يشرح أفكار المدعي العام المحترف حول كيفية تحسين إنفاذ القانون، وكتاب «كتابي الصغير الذهبي» وهو عبارة عن سلسلة ضمت قصص حول العديد من المشاهير من مختلف المجالات، ويُعد هذا الكتاب حاليًا رقم واحد في قائمة السير الذاتية للأطفال متعددة الثقافات على موقع "أمازون" لبيع الكتب، وكتاب «أُناس صغار وأحلام كبار» وهو سلسلة موجهة للأطفال أيضًا وتتبع كيف وصلت "هاريس" إلى البيت الأبيض من خلال الرسوم التوضيحية الملونة بالكامل والنصوص سهلة القراءة، وتحوي تفاصيل حياتها منذ ترعرعها في كاليفورنيا، ثم الدراسة في الجامعة، وحتى أن أصبحت عضوًا في مجلس الشيوخ ونائبة للرئيس الآن.