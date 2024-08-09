هلا السعيد تحتفل بتصدر تقلها دهب بمسلسل إلا أنا قائمة الأعلى مشاهدة

احتفلت الفنانة هلا السعيد بتصدر حكاية "تقلها دهب" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، التي عُرضت قبل عامين وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "Watch It"، وذلك بالتزامن مع فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكشفت هلا السعيد عن كواليس تحضيرها لدور بطلة المصارعة سمر حمزة، موضحة أنها تجنبت استخدام الدوبلير وأصرت على تعلم رياضة المصارعة بنفسها، كما أنها أقامت مع اللاعبة سمر حمزة داخل المركز الأوليمبي لتعلم الرياضة بشكل مباشر.

وتدور أحداث حكاية "تقلها دهب" حول قصص ثلاث فتيات مصريات من بطلات الرياضة: فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهداية ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة خلال أولمبياد طوكيو 2020.

تجسد هلا السعيد شخصية المصارعة سمر حمزة، بينما قدمت سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك، وهند عبد الحليم جسدت دور فريال أشرف.

وتناولت حكاية "تقلها دهب" معاناة الفتيات مع أسرهن، خاصةً عدم اهتمام البعض بمواهبهن الرياضية، وصبرهن حتى وصلوا إلى العالمية.

يشارك في بطولة الحكاية منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وأحمد شاهين وماجد أباظة وسمير بدير، وكتب القصة والفكرة يسري الفخراني، وأخرجها أحمد يسري، وكتبها حسن كمال.

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد كان مسلسل "المداح" في جزئه الرابع، الذي عُرض في رمضان 2024، وشارك فيه الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وصبحي خليل، بالإضافة إلى تألقها في مسلسلات "موسى" و"راجعين ياهوى" و"المداح" بأجزائه الثاني والثالث والرابع.