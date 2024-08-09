فيينا تواسي جمهور تايلور سويفت بعد حرمانهم من حفلاتها الموسيقية بوجبات مجانية

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تسعى مدينة فيينا إلى مواساة جمهور تايلور سويفت الذين توافدوا لحضور الحفلات الموسيقية التي ألغيت، وذلك بتوفير وجبات هامبورجر مجانية لهم في مطعم فاخر.

وتقدم العديد من المحلات الأخرى أيضا مشروبات مجانية لجمهور تايلور سويفت، بينها سلسلة مقاهي.

ويمكن لجمهور سويفت من عشاق الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة زيارة مجموعة اللوحات الفنية التي يضمها متحف ألبرتينا الشهير بتذكرة حفلة سويفت الخاصة بهم. ويقدم متجر للسلع القديمة لجمهور سويفت خصما بنسبة 20% على السلع المستعملة.

أما بالنسبة للذين يفضلون التخلص من حزنهم بممارسة بعض التمارين الرياضية، فإن الحمامات العامة في فيينا تعرض أرخص رسوم دخول تصل إلى 60ر2 يورو (84ر2 دولار) أيام الجمعة والسبت والأحد لحاملي تذكرة حفلة سويفت.

ولكن ليس الجميع مستعدين للتخلي عن الأغاني ذات الشعبية الواسعة للمغنية الأمريكية، فقد أظهرت لقطات تلفزيونية المئات من جمهور سويفت وقد احتشدوا في كاتدرائية سانت ستيفن بفيين لترديد العديد من أغاني النجمة المشهورة.