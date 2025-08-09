صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 212 بينهم 98 طفلا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا و491 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 61 ألفًا و369 شهيدًا، و152 ألفًا و850 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 9862 شهيدًا و40 ألفًا و809 إصابات، وعدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 21 شهيدًا و341 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1743 شهيدًا، وأكثر من 12 ألفًا و590 إصابة.

ولفتت إلى أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.