أعلنت إيران ترحيبها بالإعلان المشترك بين أذربيجان وأرمينيا، واصفة بأنه خطوة مهمة من أجل السلام الدائم في المنطقة، ومحذرة في نفس الوقت من تدخلات خارجية لزعزعة الاستقرار.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أوضحت فيه أن إيران ترحب بالإعلان المشترك وتراه خطوة مهمة في سبيل إحلال السلام الدائم في المنطقة.

وأعربت من جهة أخرى عن مخاوفها من كل أشكال التدخل الخارجي، وخاصة بالقرب من الحدود المشتركة، من حيث زعزعة الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

ومساء الجمعة، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا باسم "خارطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.