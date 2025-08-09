 وزيرة لبنانية: 260 ألف متضرر من الحرب الإسرائيلية يتلقون مساعدات نقدية لمدة 6 أشهر - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 4:49 م القاهرة
وزيرة لبنانية: 260 ألف متضرر من الحرب الإسرائيلية يتلقون مساعدات نقدية لمدة 6 أشهر

بيروت - (د ب أ)
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 4:29 م | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 4:29 م

أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، اليوم السبت، أن 260 ألف مواطن في المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية يتلقون مساعدات نقدية مباشرة.

وقالت الوزيرة حنين السيد، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس، اليوم السبت، إن "الدولة حاضرة إلى جانب جميع أبنائها، خاصةً المتضررين مباشرةً جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأضافت، أن وزارة الشئون الاجتماعية  تعمل من الجنوب إلى بعلبك وصولًا إلى ضاحية بيروت، على تخفيف آثار الحرب على العائلات المتضررة ودعم قدرتها على النهوض.

وتابعت: "اليوم، أكثر من 260 ألف لبناني في المناطق المتضررة مباشرةً من الحرب يتلقى مساعدات نقدية مباشرة من وزارة الشئون الاجتماعية على مدة 6  أشهر، كجزء من التزامنا المستمر بحماية كرامة الناس وتعزيز قدرتهم على عودة حياتهم الطبيعية".

وأكدت، أن "هذا الدعم هو رسالة واضحة: لن نترك أحدًا خلفنا، وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان وصول المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة، أينما كانوا".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27  نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

 


