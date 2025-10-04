عبد الله وكباكا يقودان تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي في مونديال الشباب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم أمام تشيلي، لحساب منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

ويواجه منتخب مصر للشباب نظيره تشيلي في الثانية صباح اليوم السبت، على ملعب تشيلي الوطني، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تشيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: عبد الله بستانجي - أحمد عابدين - معتز محمد - مهاب سامي

خط الوسط: محمد عبد الله - تيبو كريستيان جابريال - أحمد خالد كباكا - حامد عبد الله

خط الهجوم: سليم طلب - نائل محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مباراة اليوم كل من: عبد المنعم تامر - سيف الدين عصام - عمر سيد معوض - محمد هيثم عبد العظيم - محمد شريف - عمر خضر - عمر خالد بيبو - محمد السيد - أحمد وحيد - أحمد أيمن.

ويحتل منتخب مصر المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعته ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في تشيلي، بلا نقاط، فيما يحتل منتخب تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.