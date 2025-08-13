 أستراليا: التجويع الإسرائيلي بحق قطاع غزة جريمة حرب - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 4:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

أستراليا: التجويع الإسرائيلي بحق قطاع غزة جريمة حرب

وكالات
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 3:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 3:51 م

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعتبر "جريمة حرب".

وأعرب في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح ألبانيز أن التجويع وفقدان الأرواح جراء حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر أمر "غير مقبول إطلاقا"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف أن "تصرفات إسرائيل لا مبرر لها"، وأن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ مارس الماضي، ولّدت كارثة إنسانية في غزة.

وتابع: "هناك أناس يعانون معاناة هائلة، ويعانون الجوع وفقدان الأرواح. ونشهد مقتل أناس أثناء محاولتهم الحصول على الطعام والماء. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشدد رئيس الوزراء الاسترالي على أن "ما يحدث في غزة إهانة للكرامة والقيم الإنسانية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك