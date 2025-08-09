العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار في 5 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توقعت وزارة التخطيط العراقية، السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على القطاع النفطي.

وقال متحدث الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار)، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.

وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار).

وبين أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.

وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة.

كما ستبلغ حصة قطاعي الماء والكهرباء 8.6 بالمئة، بينما تقدر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بـ 7.8 بالمئة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له.

وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وسجل الاقتصاد العراقي نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في 2024، وسط توقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025.