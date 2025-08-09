زيلينسكي: لن نسلم أراضينا لروسيا والتفاوض يجب أن يشمل كييف

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم السبت، إن أوكرانيا لن تسلم أي من أراضيها إلى روسيا، مؤكدا أن أي مفاوضات سلام بشأن الحرب يجب أن تشمل كييف.

يأتي ذلك فيما يستعد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة في ألاسكا الأسبوع المقبل، ووجود تقارير عن عرض روسي لوقف الحرب "مقابل شرق أوكرانيا"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس": "بالطبع لن نمنح روسيا مكافأة لما فعلته. الأوكرانيون يستحقون السلام".

وقال، إن "الرد على سؤال الأراضي الأوكرانية موجود بالفعل في الدستور الأوكراني، ولن يحيد أحد عن هذا، ولن يتمكن أحد من فعله. الأوكرانيون لا يهدون أرضهم إلى المحتل".

وأشار إلى أن أوكرانيا "مستعدة لأي قرار حقيقي يمكنه جلب السلام"، وتابع: "أي قرار ضدنا، وأي قرار بدون أوكرانيا، هو قرار ضد السلام".

وتابع: "أعلن الرئيس ترامب عن الاستعدادات لعقد لقائه مع بوتين في ألاسكا، على مسافة شاسعة من هذه الحرب التي تشتعل على أرضنا، ضد شعبنا، والتي لا يمكن بأي حال إنهاؤها بدوننا، بدون أوكرانيا".

ومضى يقول: "لن يحققوا شيئاً، هذه قرارات ولدت ميتة، ولا يمكن العمل عليها. جميعنا بحاجة إلى سلاح حقيقي ودائم، سلام يحترمه الناس".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن مستعدون للعمل مع الرئيس ترامب، ومع جميع شركائنا، من أجل سلام حقيقي، والأهم من ذلك، سلام دائم. سلام لن ينهار بسبب رغبات موسكو".

وأعلن ترامب أنه سيلتقي بوتين، في 15 أغسطس الجاري في ولاية ألاسكا، مشيراً إلى إمكانية حدوث تبادل للأراضي بين موسكو وكييف "بما يخدم مصلحة الطرفين".

وقال مسئولون أوروبيون وأوكرانيون إن الرئيس الروسي قدّم إلى إدارة ترامب اقتراحاً لوقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا، يتضمن مطالب إقليمية كبيرة من كييف، ودفعاً للاعتراف الدولي بمطالب موسكو.



