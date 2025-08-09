 ضبط محطة وهمية تبيع وقودا مهربا في مطروح - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 3:51 ص القاهرة
ضبط محطة وهمية تبيع وقودا مهربا في مطروح

محطة وقود وهمية
محطة وقود وهمية
أحمد سباق
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 2:12 ص | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 2:12 ص

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح،إنه تم ضبط أحد الاشخاص بقرية 27 بقري البنجر بمدينة الحمام لإنشائه محطة وهمية لتمويل للسيارات مستخدما شعارًا يخص إحدى الشركات المعروفة، ويبيع السولار والبنزين المهرب، وذلك بطرق غير شرعية.

وأضافت في بيان، أنه تم إعداد كمين بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة تموين الحمام وإدارة الرقابة، وتمت مصادرة 10 أطنان سولار وبنزين 80 المدعم.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم،والتحفظ على كميات الوقود المضبوطه، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.


