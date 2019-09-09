تايوان تتعهد بتعزيز العلاقات مع جزر سليمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت رئيسة تايوان تساي انج وين، اليوم الاثنين، وفدا من جزر سليمان، في ظل مخاوف من أن تصبح الجزر أحدث دولة تحول ولاءها الدبلوماسي للصين.

وترأس وزير الخارجية جيريمايا مانيلي الوفد، الذي استقبلته تساي، وتعهدت بتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جزر سليمان، التي وصفتها " بالحليف المقرب".

وقالت تساي" لقد أظهرت دعما كبيرا في الساحة الدولية، مثل اللقاءات في المنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة".

وكتب وزير الخارجية التايواني جوزيف وو تغريدة قال فيها إن " المعنويات كانت مرتفعة" خلال اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقى مانيلي هذا الأسبوع بشركات خاصة، ومنظمات بحثية حول الطاقة النظيفة والآلات الزراعية.

ويشار إلى أن جزر سليمان من ضمن 17 دولة تعترف بتايوان، ولكنها تدرس قطع العلاقات مع تايبيه مقابل إقامة علاقات مع بكين.

وكانت الخارجية التايوانية قد قالت الجمعة الماضية إنه على جزر سليمان أن تكون حذرة من تحويل ولائها وعدم الوقوع في " فخ الديون" الصيني.

وقالت جوان أو المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن توسع النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ حاصر بعض البلدان بالديون، مضيفة أن بعض مشاريع البنية التحتية تسببت في أضرار بيئية.