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احتجاز شخص يشتبه أنه منفذ الهجوم على رئيسة الهيئة الانتخابية في روسيا

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:22 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:22 م

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، احتجاز شخص بعدما اعترف بمهاجمة رئيسة الهيئة الانتخابية الروسية.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية، وهي أعلى سلطة للتحقيق في البلاد، أن الرجل اعترف بأنه "اختار بشكل عشوائي أحد المنازل لكي يسرقه، وأن المنزل كان قريبا من المكان الذي يقضي فيه ليلته".

وقبيل إجراء انتخابات مثيرة للجدل في البلاد، صرحت رئيسة الهيئة الانتخابية إيلا بامفيلوفا أن شخصا ملثما اقتحم منزلها وهاجمها بجهاز صاعق.

وأثارت بامفيلوفا حالة من الجدل خلال الأسابيع الماضية بعدما رفضت مشاركة عدد من المرشحين المعارضين في الانتخابات البلدية في العاصمة موسكو، مما أثار موجة من الاحتجاجات.

وقالت بامفيلوفا للصحف إنها أصيبت بجروح في ذراعها خلال الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وأفادت وسائل الاعلام الروسية بأنه لم يتم سرقة أي أغراض من منزل بامفيلوفا.


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