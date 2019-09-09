رئيس الوزراء الإيطالي: علينا أن نعمل داخل وليس خارج الاتحاد الأوروبي

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن على بلاده تبنى توجه بناء بصورة أكبر نحو الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كونتي أثناء عرضه لأولويات الحكومة في البرلمان، إنه مقتنع أنه يجب "مراعاة مصلحة إيطاليا داخل وليس خارج نطاق الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالهجرة، حيث تبنت الحكومة السابقة موقفا متشددا، تعهد كونتي بتبني توجه " صارم ومسؤول"، قائلا إنه سوف يتم مراجعة تشريع مثير للجدل بشأن هذه القضية مثلما اقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

كما طالب بمزيد من التضامن من جانب شركاء الاتحاد الأوروبي بجانب أمور أخرى، بالإضافة إلى توفير ممرات إنسانية أوروبية لإجلاء اللاجئين من المناطق الخطرة.