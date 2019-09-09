﻿الإمارات والعراق يبحثان أهمية التركيز على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات

بحث الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدولة الامارات اليوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي، أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات في مجالات الطاقة المتنوعة والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات أمن الإمدادات واستدامة مصادرة الطاقة.

وشدد الجانبان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية على أهمية التركيز على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل مكونًا مهمًا من صناعة الطاقة.