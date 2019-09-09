منظمة حقوقية تدعو الحكومة اليمنية لإطلاق سراح ناشط في محافظة مأرب

دعت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) اليوم الإثنين، حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لإطلاق سراح ناشط حقوقي في محافظة مأرب شرقي البلاد، اعتقل على خلفية قضية رأي.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي ، في بيان ، إن "اعتقال الناشط حافظ مطير في قضية نشر، يعد انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير، ومن شأنه أن يخلق جوا من الترهيب باسم القانون، خصوصاً أن دولة اليمن موقعة على اتفاقية العهد الدولي التي تنص المادة 19 منه بأن لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير".

وكانت قوة عسكرية موالية لحكومة هادي قد اعتقلت مطير، وهو مهندس في إحدى الشركات النفطية, وضابط سابق في دائرة التوجيه المعنوي، بتاريخ 20 آب /اغسطس الماضي من منزله في حي المطار بمحافظة مأرب، على خلفية قضية نشر على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، حسب البيان.

ونقلت المنظمة في بيانها عن والد حافظ مطير قوله "إن قوة عسكرية حاصرت منزلنا، ثم دخل ثمانية مسلحين ملثمين المنزل، حيث أجروا عملية تفتيش استهدفت جميع محتوياته بما فيها ملابس النساء، ومن ثم أشهروا السلاح في وجه نجلي (حافظ) وسحبوه بشكل مهين إلى الخارج ونقلوه إلى مقر احتجاز سري".

وأشار والده إلى أنه زار حافظ في سجن إدارة الأمن، إذ أبلغه ابنه أنه تعرض للتعذيب وأنه بُصم على أوراق ومحاضر عنوة ودون رضاه.