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فصل التيار الكهربائي عن مدينه سمنود بالغربية

تعبيرية
تعبيرية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:45 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:45 م

صرح المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، بأنه سيتم فصل التيار الكهربي عن المحول رقم (3) بمحطة محولات سمنود الجديدة يوم الثلاثاء القادم من الساعة 12:30 صباحاً وحتى الساعة 11 ظهراً؛ وذلك لتكبير المحول.

وأوضح الحسيني - في بيان اليوم الإثنين- أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: مدينة سمنود وتشمل "ميت عساس 3 – الناصرية" ،و خطوط الريف وهي "محلة أبو على – السلندرات 1 ، 2 – نادى المعلمين بالمحلة – مركز شرطة المحلة".

ويهيب قطاع كهرباء شرق الغربية بالسادة المواطنين ساكني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.


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