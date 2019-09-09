فصل التيار الكهربائي عن مدينه سمنود بالغربية

صرح المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، بأنه سيتم فصل التيار الكهربي عن المحول رقم (3) بمحطة محولات سمنود الجديدة يوم الثلاثاء القادم من الساعة 12:30 صباحاً وحتى الساعة 11 ظهراً؛ وذلك لتكبير المحول.

وأوضح الحسيني - في بيان اليوم الإثنين- أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: مدينة سمنود وتشمل "ميت عساس 3 – الناصرية" ،و خطوط الريف وهي "محلة أبو على – السلندرات 1 ، 2 – نادى المعلمين بالمحلة – مركز شرطة المحلة".

ويهيب قطاع كهرباء شرق الغربية بالسادة المواطنين ساكني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.