الدفاع المدني السوداني: تمكنا من تقليل حجم الخسائر المتوقعة من الفيضان

قال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني السوداني، أحمد عمر سعيد، إن الإدارة تمكنت من تقليل حجم الخسائر المتوقعة من الفيضان نتيجة للتنسيق الكبير بشأن إدارة الأزمة مع الجهات ذات الصلة.

وأوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الري والموارد المائية مساء الثلاثاء، نقلًا عن وكالة السودان للأنباء، أن إدارته قامت بمراقبة المناسيب ووضع نقاط ارتكاز في مناطق الهشاشة والاستعدادات للتعامل مع حالات الإيواء والأضرار، وتدخلت لإخلاء العجزة وكبار السن والمعوقين.

وطالب الدولة بضروة اتخاذ خطوات عملية، ووضع معالجات جذرية، وسن تشريعات تمنع السكن في مجاري الأنهار والأودية، ومراجعة عملية التخطيط، وترحيل المواطنين القاطنين في المناطق التي وصلت إليها مياه الفيضان إلى مناطق آمنة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى قرارات سابقة بترحيل منطقة طوكر و43 قرية أخرى لمناطق آمنة تعثرت بسبب ارتباط المواطن بهذه المناطق ما أدى إلى تكرار نتائج الكارثة.

وأكد عدم رضائهم بما يقدمونه بسبب ضعف الامكانات، وحول ما تم اتخاذه لانقاذ الآثار في منطقة البجراوية أكد إيفاد فرق إلى المنطقة تعمل بكفاءة عالية، ومازالت متواجدة لمنع وصول الفيضانات إلى الآثار.

وحول التحوطات لمنع وصول مياه الفيضان إلى جزيرة توتي، قال إنه تم مدها بمليون جوال، ما يعادل 60% من الجهود التي تم بذلها من قبل الدفاع المدني.

وحول امتحانات الشهادة السودانية، أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني عدم وجود مشكلة في المباني، وأن مراكز الامتحانات مهيئة لكن هناك بعض الصعوبات فيما يتصل بوصول الطلاب إلى مراكز الامتحانات في بعض المناطق بالسودان.