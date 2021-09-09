 إسرائيل.. تسريب ضخم لبيانات جامعة بار إيلان بعد رفضها دفع فدية لقراصنة إلكترونيين - بوابة الشروق
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إسرائيل.. تسريب ضخم لبيانات جامعة بار إيلان بعد رفضها دفع فدية لقراصنة إلكترونيين

وكالات
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 3:14 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 3:14 م

سُربت مئات الآلاف من الوثائق والقوائم التي تحتوي على تفاصيل شخصية للطلاب والمحاضرين في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، بعد أن رفضت دفع حوالي 2.5 مليون دولار لقراصنة إلكترونيين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الهجوم الإلكتروني وقع قبل حوالي ثلاثة أسابيع، حيث طالب "هاكر" معروف باسم "darkrypt" بفدية، وبناء على توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك) والمديرية الإلكترونية الوطنية لم تدفع الجامعة الفدية.

وعلى الإثر قام الهاكر بتسريب الأبحاث وقوائم تحتوي على معلومات شخصية لآلاف الأشخاص على موقع المتسلل الإلكتروني وفي مجموعة "تليجرام"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

هذا ويخطط بعض الطلاب لمقاضاة الجامعة بعد تسريب معلوماتهم وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم، ما أدى إلى منعهم من الوصول إلى بعض الأنظمة.


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