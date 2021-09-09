سُربت مئات الآلاف من الوثائق والقوائم التي تحتوي على تفاصيل شخصية للطلاب والمحاضرين في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، بعد أن رفضت دفع حوالي 2.5 مليون دولار لقراصنة إلكترونيين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الهجوم الإلكتروني وقع قبل حوالي ثلاثة أسابيع، حيث طالب "هاكر" معروف باسم "darkrypt" بفدية، وبناء على توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك) والمديرية الإلكترونية الوطنية لم تدفع الجامعة الفدية.

وعلى الإثر قام الهاكر بتسريب الأبحاث وقوائم تحتوي على معلومات شخصية لآلاف الأشخاص على موقع المتسلل الإلكتروني وفي مجموعة "تليجرام"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

هذا ويخطط بعض الطلاب لمقاضاة الجامعة بعد تسريب معلوماتهم وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم، ما أدى إلى منعهم من الوصول إلى بعض الأنظمة.