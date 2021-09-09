حملات تفتيش واسعة النطاق في منازل المناهضين للتطعيم بإيطاليا

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نفذت الشرطة الإيطالية سلسلة بحث في أنحاء البلاد عن أفراد شبكة من المناهضين للتطعيم الذين تشتبه في أنهم يخططون لأعمال عنف.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، أن أفرادها ووحدة خاصة من المحققين صادروا أدلة في منازل المشتبه فيهم بينها أجهزة كمبيوتر.

وقالت الشرطة إن الأشخاص المناهضين للتطعيم والمتشككين في كوفيد معروفون في إيطاليا باسم "نو فاكس" وشكلوا مجموعات عدة على تطبيق تليجرام.

وتعتقد الشرطة أن المجموعات تخطط لتنفيذ أعمال عنف أثناء المظاهرات العامة. وجرى تفتيش مساكنهم في روما وميلانو وبيرجامو وريجيو إيميليا وفينيسيا وبادوا.

يذكر أن المعارضين لقواعد فيروس كورونا قاموا كثيرا بالتظاهر ضد هذه القواعد في مدن مختلفة في الأسابيع الأخيرة.

ومؤخرا دعا منظمو جماعة "نو فاكس" أفرادها إلى العمل على منع الوصول إلى محطات السكك الحديد في مختلف أنحاء البلاد في مظاهرة ضد تطبيق القواعد الجديدة على ركاب السكك الحديد. غير أنه في النهاية لم يتظاهر سوى قلة.

يجب على الركاب الآن إثبات تلقيهم التطعيم أو التعافي من المرض أو نتيجة اختبار سلبية حتى يمكنهم استخدام قطارات السكك الحديد على المسافات الطويلة.