بتولي الملك تشارلز الثالث، الحكم في المملكة المتحدة، أصبحت كاميلا شاند، وهي زوجة الملك البريطاني الجديد، ملكة بشكل رسمي، اللقب الذي كان يعتقد البعض أنه لن يكون لها أبدا.

كيف كانت علاقة كاميلا مع الملك تشارلز الثالث؟

التقى الأمير تشارلز مع كاميلا شاند -التي ولدت في عام 1947 لعائلة ثرية، وكان والدها رائدا في الجيش وتاجر نبيذ معروف، ونشأت في مزرعة ريفية وتلقت تعليمها في لندن قبل الذهاب إلى مدرسة "مون فيرتيل" الثانوية في سويسرا ثم معهد "بريتانيك" في فرنسا- في ملعب بولو في أوائل السبعينيات.

وبحسب كريستوفر ويلسون، مؤلف كتاب «عُقدة ويندسور» الصادر عام 2005، والذي كشف فيه أسرار الصداقة التي استمرت 34 عاماً بين تشارلز وكاميلا حتى زواجهما، والذي قال في الصدد "لقد انقلب عالمه رأسا على عقب ولا أعتقد أنه تعافى من ذلك أبدًا" في إشارة إلى الأمير تشارلز الذي أغرم بكاميلا.

تواعد الزوجان لبعض الوقت وفق كاتب السيرة الذاتية لأعضاء العائلة المالكة، جوناثان ديمبلي، الذي قال إن تشارلز، الذي كان في أوائل العشرينيات من عمره، كان يفكر في الزواج في ذلك الوقت، لكنه شعر بأنه أصغر من أن يتخذ مثل هذه الخطوة الكبيرة.

وعندما كرس نفسه لمسيرته البحرية، تزوجت كاميلا شاند من ضابط سلاح الفرسان، العميد أندرو باركر بولز، رزقت معه بطفلين، توم ولورا قبل أن ينفصلا في عام 1995.

في المقابل، تزوج تشارلز من ديانا، التي كانت تصغره بـ 13 عاما، والتي كانت تبلغ من العمر 20 عاما في حفل زفاف عام 1981 لم يسحر بريطانيا فحسب بل العالم بأسره.

ومع ذلك، على الرغم من إنجاب طفلين، وليام وهاري، إلا أن العلاقة ساءت بعد بضع سنوات وأعاد الأمير إحياء علاقته الرومانسية مع عشيقته السابقة، التي تكبره بعامين.

وتعرضت علاقة الأمير تشالز وديانا للصدمة، في عام 1993، عندما تم نشر نسخة من محادثة خاصة تضمنت تفاصيل حميمة.

وفي مقابلة تلفزيونية شهيرة في العام التالي، اعترف تشارلز بأنه استأنف علاقته معها بعد أقل من ست سنوات من زواجه من ديانا، لكنه قال إن ذلك حدث فقط بعد انهيار زواجه بشكل كامل.

وانفصل تشارلز وديانا في عام 1992 قبل أن يعلنا طلاقهما في 1996، بينما ألقت ديانا باللوم على كاميلا، في تدهور العلاقة بينها وبين تشارلز الذي كان وقتها وليا للعهد، فقالت في مقابلة تلفزيونية عام 1995: "كان هناك ثلاثة أشخاص في هذا الزواج، كان مزدحما بعض الشيء".

وقالت إنه طيلة فترة زواجها، تمت مقارنة كاميلا البالغة من العمر الآن 75 عاما بزوجته الأولى ديانا، وفقا للحرة الأمريكية.

وقتها، قال الأمير فيليب، زوج الملكة الراحلة إليزابيث، في رسالة إلى ديانا: "كان تشارلز سخيفا في المخاطرة بكل شيء مع كاميلا، لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص في عقله الصحيح يتركك لكاميلا".

ومع ذلك، يقول المقربون من تشارلز إن كاميلا وفرت له "الهروب من واجباته الملكية الصارمة وتربيته في القصر، كما لم يفعل أي شخص آخر".

بعد انهيار زواجه من ديانا، قيل إنه اشترى لها خاتما من الألماس وحصانا وأرسل لها باقات الورود الحمراء يوميا، وفق ما نقلت "الحرة" الأمريكية.

وعندما توفيت زوجة تشارلز الأولى، الأميرة الفاتنة الشهيرة ديانا، عن عمر يناهز 36 عامًا في حادث سيارة في باريس عام 1997، صورت وسائل الإعلام كاميلا على أنها أكثر النساء التي يكرهها البريطانيون.

وكتب ديمبلبي في كتابه: "لم يكن هناك أي شك في أنهم أحبوا بعضهم البعض: ففي كاميلا، وجد الأمير الدفء والتفهم والثبات الذي طالما كان يتوق إليه ولم يكن قادرًا على إيجاده مع أي شخص آخر".

بعد وفاة ديانا، بدأ المساعدون الملكيون، المكلفون بإعادة بناء "السمعة الملطخة" للعائلة المالكة التي تعرضت لسنوات من القصص الإعلامية السلبية عن الخيانات، ببطء، مهمة دمج كاميلا في دور أكثر عمومية.

وجاء أول ظهور علني للزوجين معا، في حفل عيد ميلاد لأخت كاميلا في فندق ريتز بلندن في عام 1999 وبحلول عام 2005 تمكنا من الزواج.

تزوج تشارلز وكاميلا في عام 2005، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف بها، في العائلة المالكة "وإن كان ذلك على مضض من قبل البعض" حسبما يقول تقرير لوكالة رويترز البريطانية، التي قالت إن "تأثيرها المهدئ" على زوجها، ساعده في التعامل مع دوره المهم في القصر الملكي.

وفي السنوات التي تلت، تلاشى النقد في الصحافة تماما حيث أصبحت عضوًا راسخا في العائلة، إذ يقول مراقبو العائلة المالكة إن روح الدعابة التي تتمتع بها قد ساعدت في كسب قلب كل من قابلها.

وقال سايمون لويس وزير الاتصالات، للملكة من 1998 إلى 2001، لوكالة رويترز: "يبدو أنهما زوجان سعيدان للغاية في صحبة بعضهما البعض"، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

في عام 2013، انضمت كاميلا إلى زوجها في الافتتاح الرسمي للبرلمان، وكانت تلك مناسبة رائعة لدعم منزلتها، يقول متابعو، حيث جلست بجوار تشارلز والملكة والأمير فيليب.

ورغم كل الانتقادات التي وجهت إليها، تم تبديد أي شكوك باقية بشأن وضعها المستقبلي، في الذكرى السبعين لتولي الملكة الراحلة إليزابيث العرش، حيث منحتها في فبراير من هذا العام، مباركتها للحصول على لقب "الملكة كونسورت" الذي يمنح لزوج الملك الحاكم.

قال تشارلز في ذلك الوقت: "نظرا لأننا سعينا معا لخدمة ودعم جلالة الملكة وشعب مجتمعاتنا، كانت زوجتي العزيزة هي دعمي الثابت طوال الوقت".