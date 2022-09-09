وصف الإعلامي عمرو أديب، لغة الاقتصاد بأنها "اللغة الحقيقية" في المرحلة الحالية.



وقال خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "آن الأوان أن ترفد الدولة مدام مديحة.. عاوزين نتحرك للأمام".



تصريح أديب يشير إلى ضرورة التخلص مما تُوصف بالبيروقراطية أو الروتين بما يؤدي إلى تأخر في بعض الإجراءات.



وأضاف: "أولويتنا هي الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد .. العالم كله شغال على الاقتصاد".



وعبر أديب، عن تحمسه الشديد لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مؤتمر اقتصادي.



وتابع: "الناس اللي جاية عاوزة تشتغل مش حاجة تزايد وإحنا محتاجين ده جدا".