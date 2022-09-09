 عمرو أديب: الاقتصاد هو اللغة الحقيقية.. ومحتاجين نرفد مدام مديحة - بوابة الشروق
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عمرو أديب: الاقتصاد هو اللغة الحقيقية.. ومحتاجين نرفد مدام مديحة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:33 م
وصف الإعلامي عمرو أديب، لغة الاقتصاد بأنها "اللغة الحقيقية" في المرحلة الحالية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "آن الأوان أن ترفد الدولة مدام مديحة.. عاوزين نتحرك للأمام".

تصريح أديب يشير إلى ضرورة التخلص مما تُوصف بالبيروقراطية أو الروتين بما يؤدي إلى تأخر في بعض الإجراءات.

وأضاف: "أولويتنا هي الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد .. العالم كله شغال على الاقتصاد".

وعبر أديب، عن تحمسه الشديد لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مؤتمر اقتصادي.

وتابع: "الناس اللي جاية عاوزة تشتغل مش حاجة تزايد وإحنا محتاجين ده جدا".

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