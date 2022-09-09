وفاة الملكة إليزابيث يُعيد للأذهان وضع كرة القدم بعد رحيل الملك جورج السادس

تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية والعالمية مصير بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من التأجيل بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وأعلن قصر باكنجهام مساء اليوم الخميس وفاة الملكة في بيان: «الملكة رحلت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم، وسيبقى الملك والملكة في بالمورال الليلة ويعودان إلى لندن غدًا».

وذكر موقع «4-4-2» الإنجليزي أن عام 1952 شهد وفاة والد الملكة إليزابيث وبالرغم من ذلك استمرت مباريات كرة القدم بشكل طبيعي.

وأوضح أن طول فترة حكم الملكة إليزابيث جعلت الأمور صعبة في حسم ذلك الأمر لأنه لا يوجد الكثير من "البروتوكول المعتاد" الذي يمكن لكرة القدم الاعتماد عليه في مثل هذه الظروف المحزنة.

وأشار التقرير إلى أن أساليب اللعبة في بريطانيا تغيرت خلال تلك المدة لدرجة أن ما حدث في الماضي قد لا يكون بالضرورة دليلًا جيدًا لما سيحدث.

واستند الموقع الإنجليزي إلى تقرير سابق لصحيفة الجارديان، التي أكدت أنه تم تعليق بعض الألعاب الرياضية بعد وفاة الملك جورج السادس، لكن كرة القدم كانت محط أنظار وقتها وكانت تحتوي على مجموعة كاملة من مباريات الدرجة الأولى في نهاية الأسبوع التالي، لم يتم تأجيل مباراة واحدة منها.

وأضافت الجارديان: «بعد وفاة جورج السادس في عام 1952، تم إلغاء مباريات الرجبي والهوكي، بينما كانت مباريات كرة القدم قد بدأت بالفعل وقبل انطلاق المبارايات سيغلق المسرح الوطني إذا اندلعت الأخبار قبل الساعة الرابعة مساءً، والبقاء مفتوحًا إذا لم يكن كذلك. سيتم حظر جميع الألعاب، بما في ذلك الجولف، في رويال باركس».

من المتوقع بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تعليق المباريات الرياضية بما في ذلك جميع مباريات كرة القدم.