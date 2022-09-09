تعرف أكثر على ولي عهد بريطانيا ويليام أمير ويلز

رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن العالم، أمس الخميس، بعد سبعين عاما في قيادة بلادها، ليتولى نجلها الأكبر تشارلز الثالث الحكم خلفا لها مع زوجته كاميلا، التي ستتولى دور عقيلة الملك.



وفي أول خطاب ملكي له، اليوم الجمعة، أعلن ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث أن الأمير ويليام سوف يخلفه في لقب أمير ويلز.



وأعرب عن شعوره بالفخر أن يصبح الأمير ويليام أميرا لويلز، مضيفا أن "الأمير ويليام سيحمل على عاتقه المهمة التي توليتها لخمسة عقود.



وأضاف ملك بريطانيا أن الأميرة كاثرين زوجة الأمير ويليام ستكون أميرة ويلز.



وأصبح أكبر أبناء تشارلز، الأمير ويليام، وريث العرش الذي ينتظر التتويج بعد وفاة والده. كما بات ابن ويليام، الأمير جورج، الثالث في ترتيب الخلافة.



وذكر الموقع الإلكتروني الخاص بالعائلة المالكة أن دوق كورنوال وكامبريدج (الأمير ويليام) هو وريث العرش وأكبر أبناء أمير ويلز والأميرة الراحلة ديانا.



والأمير ويليام متزوج بدوقة كورنوال وكامبريدج، كاثرين، ولديهما ثلاثة أبناء: الأمير جورج، والأميرة تشارلوت، والأمير لويس.



وأوضح الموقع أن مقر الإقامة الرسمية لعائلة وريث العرش، هو قصر كنسينجتون، وأن ويليام يضطلع بعدد من الأنشطة الخيرية والمشروعات، ويؤدي مهام عامة ورسمية دعما للملك داخل المملكة المتحدة وخارجها.



منذ لحظة ولادته تقريبا، في 21 يونيو عام 1982، بدأ الأمير ويليام تمهيد الطريق للجيل الجديد من الملوك المعاصرين.



وتلقى ويليام تعليمه المبكر في مدرسة ويذربي في لندن، ولاحقا ذهب إلى مدرسة لودجروف في بيركشاير (من 1990 إلى 1995) وكلية إيتون في وندسور (1995 إلى 2000). قبل الالتحاق بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا، حيث درس تاريخ الفن ثم الجغرافيا.



وبالنظر إلى أنه شارك بأنشطة خيرية في وقت مبكر من حياته بسبب والدته، تطوع ويليام الشاب، في تشيلي. كما عمل في مزرعة ألبان بريطانية وزار دولًا في أفريقيا.



وفي عام 2005، تخرج الأمير ويليام في الجامعة، وفي العام التالي التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.



وبالرغم من استعداده للانضمام إلى القوات البريطانية في العراق، رجح المسؤولون العسكريون أنه لا يجب على ويليام أو شقيقه الأصغر هاري الخدمة، لأنهم سيصبحون أهدافا للهجمات، وبالتالي تهديد حياة زملائهم الجنود.



وفي عام 2008، انضم ويليام إلى سلاح الجو الملكي ثم البحرية الملكية، حتى يتمكن من اكتساب الخبرة في الفروع الثلاثة الرئيسية للقوات المسلحة.



وفي عام 2010، أكمل الأمير الشاب تدريبه كطيار مروحية في سلاح الجو الملكي، ويقال إنه شارك في أكثر من 150 عملية قبل إنهاء خدمته العسكرية في سبتمبر عام 2013.



وخدم ويليام لاحقا كطيار بدوام كامل مع وحدة "إسعاف شرق أنجليان" الجوية من يوليو عام 2015 إلى يوليو عام 2017.



وفي نوفمبر عام 2010، أعلن البلاط الملكي أن ويليام سيتزوج صديقته منذ فترة طويلة، كاثرين (كيت) ميدلتون، التي قابلها في الجامعة.



وبالفعل، عقد الزفاف الملكي في 29 أبريل عام 2011، في وستمنستر آبي في لندن.



ورزق الزوجان بأول ابن لهما، الأمير جورج، الذي ولد في 2013، ثم ابنتهما، الأميرة تشارلوت، في 2015، ثم الأمير لويس، في 2018.



وتعتبر حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة إحدى الأولويات القصوى للأمير ويليام. وقد دعم صراحة مبادرات تمويل برامج حماية البيئة، وتنمية المجتمع، والتعليم البيئي في شتى أنحاء أفريقيا.



كما قاد برامج مثل "متحدون من أجل الحياة البرية" لإنهاء الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية على نطاق عالمي.



وفي أكتوبر عام 2020، أطلق الأمير ويليام جائزة "إيرث شوت"، وهي جائزة عالمية جديدة للحفاظ على البيئة، وهي الجائزة الأعرق والأكثر طموحا من نوعها والمصممة للتحفيز على التغيير والمساعدة في إصلاح الكوكب خلال الأعوام العشرة المقبلة.



وفي عام 2016، شكل الأمير ويليام قوة عمل جديدة لتطوير استجابة مشتركة للتنمر على الشباب عبر الإنترنت. ودافع أيضًا عن فوائد تجهيز الشباب بالمهارات الضرورية والتدريب لتعزيز حياتهم الشخصية والمهنية، لا سيما من خلال تسليط الضوء على برامج إشراك الشباب.



أكمل الأمير ويليام سبعة أعوام ونصف العام من الخدمة العسكرية بدوام كامل، وبذلك يعتبر تعزيز أهمية دور ورفاهة من يشاركون في الخدمة ومن خدموا بلادهم في القوات المسلحة محورًا رئيسيا للأنشطة الخيرية للدوق.



في عام 2017، قاد الدوق حملة "هيدز توجزر" للصحة العقلية مع دوقة كامبريدج والأمير هاري، حيث قاد تحالفا من ثمانية شركاء خيريين بمجال الصحة العقلية لتغيير الحوار الوطني عن الصحة العقلية.



واستهدفت الحملة -بالإضافة إلى التقدم المحرز على مستوى البلاد- التصدي للوصم، ورفع الوعي، وتقديم مساعدة حيوية للناس الذين يعانون مشاكل بالصحة العقلية.