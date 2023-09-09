أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن الأردن، بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يتواصل مع المغرب "لتقديم كل عون يحتاجونه"، بعد زلزال قوي ضرب المملكة المغربية.

وقال الصفدي على منصة إكس (تويتر سابقا)، "رحم الله ضحايا الزلزال المغرب الشقيق وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب".

وأضاف: "بتوجيه من الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر".

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الأردن يقف مع المملكة المغربية الشقيقة، في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل المصابين.

يأتي ذلك فيما تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المغربية الشقيقة، جراء الزلزال الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة.

كما تهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وتدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الرباط: (00212648546009)، أو (00212648546009).

- أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني (op.ctr@fm.gov.jo).