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عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزنه وتضامنه مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف خسائر ضخمة.

وقال بايدن، في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: «أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح والدمار الناجمين عن الزلزال الذي ضرب المغرب.. كما أن أفكارنا وصلواتنا مع كل المتضررين من هذه المشقة الرهيبة»، وفق صحيفة هسبريس.

وأضاف: «إدارتي على اتصال بالمسئولين المغاربة، إذ نحن نعمل بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في المغرب، كما أننا نقف على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب، ومع الملك محمد السادس، في هذه اللحظة الصعبة.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.