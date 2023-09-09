تقرير: وزير الخارجية الياباني يجري زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا اليوم السبت تستهدف إظهار الدعم لدفاع الدولة الواقعة في شرق أوروبا ضد الخرب مع روسيا، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الياباني إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022. وقد أرسلت كل دول مجموعة السبع وزراء خارجيتها إلى أوكرانيا بعد الحرب، لتصبح اليابان آخر دولة تقوم بذلك.

وقالت وزارة الخارجية إن هاياشي، الذي قام بجولة في منطقة الشرق الأوسط وبولندا في الآونة الأخيرة، سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دمترو كوليبا ويبلغه بخطة لليابان لعقد مؤتمر للترويج لإعادة بناء أوكرانيا اقتصاديا بداية العام المقبل.

ومن المقرر أن يحضر أيضا مراسم تقديم شاحنات رفع يابانية مصممة لإزالة القنابل التي لم تنفجر، وفقا لوكالة أنباء كيودو.

وتأتي زيارة هاياشي لأوكرانيا بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لكييف في مارس الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قبيل قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو.

وخلال الاجتماع مع زيلينسكي، تعهد كيشيدا بتقديم منحة لأوكرانيا بقيمة 470 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة، فضلا عن 30 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بمعدات غير فتاكة من خلال صندوق تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما دعاه للانضمام إلى قمة هيروشيما بشكل افتراضي.