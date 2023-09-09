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وجه المستشار الألماني أولاف شولتس، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال المدمر الذي أدى إلى وفاة 632 شخصا في المغرب.

وكتب شولتس المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا): «الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية»، بحسب صحيفة هسبريس المغربية.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.