شولتس يعرب في اتصال مع رئيس الوزراء الأرميني عن قلقه حيال التوتر مع أذربيجان

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن قلقه حيال التوتر المتزايد مع أذربيجان وتحريك القوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم السبت في أعقاب الاتصال الهاتفي بين شولتس وباشينيان إن "الحكومة الألمانية تناشد الطرفين بإلحاح الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد العسكري".

وأضاف أن "الصراع بين أرمينيا وأذربيجان لا يمكن حله إلا عبر الوسائل الدبلوماسية ويتعين على الجميع أن يعملوا الآن ودون إبطاء على هذا الهدف بشكل بناء"، مشيرا إلى أن من الضروري بشكل مبدئي التوصل إلى اتفاق على تقديم الرعاية الإنسانية لسكان إقليم ناجورنو كاراباخ بما في ذلك فتح ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالإقليم المتنازع عليه بين الدولتين.

يذكر أن الجمهوريتين السوفيتين السابقتين تتصارعان منذ عقود على هذا الإقليم الذي يقع في أراضي أذربيجان لكن تقطنه غالبية أرمينية، وكان الإقليم انفصل عن أذربيجان بمساعدة من يريفان في أوائل التسعينيات بعد حرب أهلية دموية، وذلك قبل أن تتمكن باكو بعد تحسين تجهيزات جيشها بفضل عائدات النفط وبمساعدة من تركيا من استعادة الإقليم في عام 2020

. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان اضطرت أرمينيا إلى التنازل عن أكثر من 70% من أراضي الإقليم التي كانت خاضعة لسيطرتها.

ولا تزال هناك اشتباكات تقع بين الجانبين من وقت لآخر رغم مراقبة القوات الروسية لاتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن أذربيجان تغلق ممر لاتشين منذ شهور، ويصف مراقبون الوضع الإنساني في الإقليم حاليا بالكارثي في ظل نقص المواد الغذائية والأدوية.