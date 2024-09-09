الكشف على 883 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على مدار يومين في قرية حجازي حسانين، التابعة لمركز الزرقا.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية بعدد 8 تخصصات، وتردد عليها 883 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل 3 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

كما تم فحص 5 حالات بالأشعة، و24 حالة أخرى بالسونار، كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ131حالة، وفحص 23 حالة بالأشعة، و17 حالة أخرى بالسونار، فضلًا عن إجراء 219 تحليلًا بمعمل الدم، و27 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 7 ندوات توعوية صحية حضرها 76 مواطنا.

وأضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة.