محافظة بني سويف: الفلاح يعتبر من أيقونات التاريخ المصري منذ العصر الفرعوني وصولا للعصر الحديث

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فلاحين ومزارعين مصر عامة وأبناء بني وسويف بصفة خاصة؛ بمناسبة الذكرى 72 لعيد الفلاح الذي يتم الاحتفال به سنويا في التاسع من سبتمبر كل عام، الذي يوافق ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.

وأعرب المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كل مواطن سويفي، عن اعتزازه وتقديره لسواعد الخير من مزارعي مصر، فهم أحد ركائز التنمية الأساسية، لما قدموه على مر الأزمنة ومازالو يقدمونه من جهد وعرق في سبيل بناء وطنهم من خلال العمل المتواصل، والحفاظ على أراضيهم الزراعية، والحرص على انتاج أفضل المحاصيل.

وأكد محافظ بني سويف، أن الفلاح المصري يعتبر من أيقونات التاريخ المصري منذ العصر الفرعوني وصولا للعصر الحديث، فدائما تجد الدولة المصرية الفلاح في مقدمة الصفوف عملا وإنتاجا وتضحية.

وأوضح أن الفلاح المصري يحظى باحترام كل الأجيال، فهو من الرموز الوطنية التي لا ينكر جهدها وقيمتها أحد.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الفلاح المصري ومازل في مقدمة الاهتمامات وأهداف الاستراتيجية التنموية لمصر 2030، حيث تركزت هذه الجهود نحو السعي إلى تطوير لحياة الفلاح بشكل عام، وتوفير كل مطالب الفلاحين بتقديم الخدمات لهم، من خلال "كارت الفلاح الذكي" لصرف التقاوي والأسمدة، والقضاء على التلاعب في أسعارها بالسوق السوداء، وتأكد ذلك في الخطوات العملية المنفذة في مجال دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات.

وأكد المحافظ، أن بني سويف تواصل الجهود التي تستهدفها المحافظة وفقا لاستراتيجية وتوجيهات الحكومية من تحقيق النهوض بالقطاع الزراعية،

مشيرا إلى استراتيجية التنمية المحلية العامة للمحافظة التي تستهدف 6 قطاعات اقتصادية، من أهمها قطاع الزراعة من خلال استثمار كل الفرص المتاحة، ورفع جودة المحاصيل الزراعية، ودعم جهود الحكومة في تسهيل خدمات المزارعين.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تحتفل فى 9 سبتمبر بعيد الفلاح الـ72 والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، أي بعد شهرين فقط من قيام ثورة يوليو المجيدة، تلك القوانين التي أعادت رسم خريطة الملكية الزراعية بإعادة توزيع الأراضي التى تمت مصادرتها على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين، ومنذ هذا التاريخ تحتفل مصر والقطاع الزراعى بعيد الفلاح.

ويعد احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام؛ تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري وعرفانًا بفضله في توفير المسلتزمات اليومية الغذائية في مصر، كما أن الثابت تاريخيا أن الفلاح المصري، كان له أدوارا هامة ومحورية في العديد من الأحداث التي مرت بتاريخ هذا الوطن.