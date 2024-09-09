 حماس: الترويج لمطالب جديدة للحركة كذب وتهرب من المسئولية - بوابة الشروق
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حماس: الترويج لمطالب جديدة للحركة كذب وتهرب من المسئولية

وكالات
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 3:30 م

علقت حركة حماس على الأنباء المتعلقة بوجود مطالب جديدة لها تتعلق باتفاق التبادل، واصفة الأمر بـ"كذب".

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن حماس قولها إن "ما يروجه الاحتلال ومصادر أمريكية عن مطالب جديدة لحماس كذب وتهرب من مسئوليتهم عن تعطيل المفاوضات".

كما أكدت ان المحتجزين الإسرائيليين لن يطلق سراحهم إلا إذا تم إلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما تم الاتفاق عليه.

وأضافت: "الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته النازية هما الطرف المعطل للاتفاق"، مشددة على أنه "إذا لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور".

وأوضحت أن "مطالبنا بوقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة واضحة ونحن متمسكون بها"، محذرة من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة "نقطة للتفاوض وإعادتنا إلى المربع الأول".

وكان قد خرج أكثر من نصف مليون إسرائيلي إلى شوارع تل أبيب، مساء السبت، مطالبين السلطات بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة منذ 11 شهرا في أقرب وقت ممكن وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

ووفقاً للمنظمين، في نفس الوقت تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بمطالب مماثلة في القدس وحيفا ومدن أخرى.

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